Стефан Нейланд - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Нейланд
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 августа 1988 (34 года)
|Рост
|187
|Вес
|80
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Нейланд
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 августа 1988 (34 года)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСВ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2011
|85' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:2
|Бенфика (Лиссабон)
|07.04.2011
|Был в запасе
|Бенфика (Лиссабон)
|4:1
|ПСВ (Эйндховен)
|17.02.2011
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|16.12.2010
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|0:0
|Металлист (Харьков)