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    Стефан Нейланд - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Стефан
    Фамилия Нейланд
    Команда Зволле
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 августа 1988 (34 года)
    Рост 187
    Вес 80
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСВ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.04.2011 85' -90' ПСВ (Эйндховен) 2:2 Бенфика (Лиссабон)
    07.04.2011 Был в запасе Бенфика (Лиссабон) 4:1 ПСВ (Эйндховен)
    17.02.2011 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:2 ПСВ (Эйндховен)
    16.12.2010 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 0:0 Металлист (Харьков)
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