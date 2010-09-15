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    Томас Коста - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Томас
    Фамилия Коста
    Команда Универсидад Католика
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 января 1985 (38 лет)
    Рост 186
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЧФР Клуж 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.11.2010 1' -90' Базель (Базель) 1:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    80'
    03.11.2010 1' -90' ЧФР Клуж (Бухарест) 0:4 Бавария (Мюнхен)
    19.10.2010 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 3:2 ЧФР Клуж (Бухарест)
    15.09.2010 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 2:1 Базель (Базель)
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