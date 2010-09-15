Томас Коста - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Коста
|Команда
|Универсидад Католика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1985 (38 лет)
|Рост
|186
|Вес
|82
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Коста
|Команда
|Универсидад Католика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1985 (38 лет)
|Рост
|186
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЧФР Клуж
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2010
|1' -90'
|Базель (Базель)
|1:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|80'
|03.11.2010
|1' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|0:4
|Бавария (Мюнхен)
|19.10.2010
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|3:2
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|15.09.2010
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:1
|Базель (Базель)