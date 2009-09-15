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    Мариано Гонсалес - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Мариано
    Фамилия Гонсалес
    Команда Эстудиантес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 мая 1981 (41 год)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Порту 5 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.03.2010 76' -90' Арсенал (Лондон) 5:0 Порту (Порту)
    17.02.2010 80' -90' Порту (Порту) 2:1 Арсенал (Лондон)
    08.12.2009 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 0:3 Порту (Порту)
    21.10.2009 1' -74' Порту (Порту) 2:1 АПОЭЛ (Никосия)
    74'
    30.09.2009 1' -90' Порту (Порту) 2:0 Атлетико (Мадрид)
    15.09.2009 1' -90' Челси (Лондон) 1:0 Порту (Порту)
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