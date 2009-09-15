Мариано Гонсалес - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Мариано
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Эстудиантес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 1981 (41 год)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Мариано
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Эстудиантес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 1981 (41 год)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Порту
|5
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2010
|76' -90'
|Арсенал (Лондон)
|5:0
|Порту (Порту)
|17.02.2010
|80' -90'
|Порту (Порту)
|2:1
|Арсенал (Лондон)
|08.12.2009
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|0:3
|Порту (Порту)
|21.10.2009
|1' -74'
|Порту (Порту)
|2:1
|АПОЭЛ (Никосия)
|74'
|30.09.2009
|1' -90'
|Порту (Порту)
|2:0
|Атлетико (Мадрид)
|15.09.2009
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|1:0
|Порту (Порту)