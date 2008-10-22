Эвангелос Манциос - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Эвангелос
|Фамилия
|Манциос
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|191
|Вес
|85
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Эвангелос
|Фамилия
|Манциос
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|191
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панатинаикос
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2009
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|56'
|25.02.2009
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Панатинаикос (Афины)
|09.12.2008
|1' -81'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Анортосис (Ларнака)
|26.11.2008
|1' -90'
|Интер (Милан)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|04.11.2008
|1' -90'
|Вердер (Бремен)
|0:3
|Панатинаикос (Афины)
|22.10.2008
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:2
|Вердер (Бремен)