Javi Vargas - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Javi Vargas
|Команда
|Альбасете
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Javi Vargas
|Команда
|Альбасете
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.01.2024
|90' - 90'
|Бургос
|2:1
|Альбасете
|Испания. Сегунда, 24 тур
|20.01.2024
|Был в запасе
|Альбасете
|0:1
|Алькоркон
|Испания. Сегунда, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альбасете
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2024
|90' -90'
|Бургос (Бургос)
|2:1
|Альбасете (Альбасете)
|20.01.2024
|Был в запасе
|Альбасете (Альбасете)
|0:1
|Алькоркон (Алькоркон)
|19.12.2023
|Был в запасе
|Альбасете (Альбасете)
|1:1
|Эльденсе (Эльда)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Альбасете (Альбасете)
|1:1
|Эльче (Эльче)