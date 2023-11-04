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    Javi Vargas - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Javi Vargas
    Команда Альбасете
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.01.2024 90' - 90' Бургос 2:1 Альбасете Испания. Сегунда, 24 тур
    20.01.2024 Был в запасе Альбасете 0:1 Алькоркон Испания. Сегунда, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альбасете 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.01.2024 90' -90' Бургос (Бургос) 2:1 Альбасете (Альбасете)
    20.01.2024 Был в запасе Альбасете (Альбасете) 0:1 Алькоркон (Алькоркон)
    19.12.2023 Был в запасе Альбасете (Альбасете) 1:1 Эльденсе (Эльда)
    04.11.2023 Был в запасе Альбасете (Альбасете) 1:1 Эльче (Эльче)
    Россия
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