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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Бургос - Альбасете
Бургос - Альбасете: обзор матча 28 января 2024
Бургос
28.01.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 24 тур
2 : 1
Завершен
Альбасете
8'
M. Djetei (АГ)
84'
К. Санчес
38'
А. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бургос - Альбасете
90'
+3
Замена
J. Vargas
️️️️
A. Medina Delgado
Желтая карточка
К. Санчес
87'
ГОЛ! 2:1!
К. Санчес
84'
Замена
А. Бермехо
️️️️
У. Эльхесабаль
78'
Замена
E. D. Espiau Hernandez
️️️️
Ф. Ниньо
78'
66'
Замена
J. Alonso
️️️️
Х. Сильва
66'
Замена
А. Килес
️️️️
J. García
Замена
D. Ojeda
️️️️
K. Appin
54'
Замена
М. Атьенса
️️️️
А. Мартин
54'
38'
ГОЛ! 1:1!
А. Родригес
24'
Желтая карточка
Л. Олаэчеа
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
M. Djetei
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
3
Матос
ЛЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
16
Курро Санчес
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
Альбасете
13
Bernabé Barragán
(К)
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Альваро Родригес
ПЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
7
Juanma García
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Бургос
95
Алекс Бермехо
ЛВ
9
Хони Монтиэль
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
17
Julio Alonso
ЦЗ
29
Luis Roldán
ЦП
9
Pedro Benito
ЦФ
6
S. Maestre
ЦФ
30
Javi Vargas
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
4-2-2-2
13
Каро
3
Матос
18
8
Сьерра
17
Гонсалес
22
Санкрис
10
16
Мартин
16
Санчес
4
Эльхесабаль
14
Ниньо
2-1-1-5
13
22
Родригес
33
Сильва
14
Олаэчеа
14
Фустер
30
Эскриче
2
5
4
14
16
Мартин
20
Атьенса
20
Атьенса
16
Мартин
4
Эльхесабаль
95
Бермехо
95
Бермехо
4
Эльхесабаль
10
21
21
10
14
Ниньо
99
99
14
Ниньо
33
Сильва
17
17
33
Сильва
4
30
30
4
7
9
Килес
9
Килес
7
Остались в запасе
Бургос
Альбасете
9
Хони Монтиэль
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
13
Диего Альтубе
ВР
29
Luis Roldán
ЦП
9
Pedro Benito
ЦФ
6
S. Maestre
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Остались в запасе
9
Хони Монтиэль
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
29
Luis Roldán
ЦП
9
Pedro Benito
ЦФ
6
S. Maestre
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Бургос - Альбасете
1
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
19
Офсайды
0
1
Количество передач
401
380
Сейвы
3
3
Точность передач %
75
69
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
18
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Сесма Эспиноса
Стадион:
Эль Плантио
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