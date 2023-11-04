Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альбасете - Эльче
Альбасете - Эльче: обзор матча 04 ноября 2023
Альбасете
04.11.2023, суббота, 23:00
Испания. Сегунда, 14 тур
1 : 1
Завершен
Эльче
76'
Д. Эскриче
49'
О. Плано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альбасете - Эльче
90'
+7
Желтая карточка
Р. Гути
Желтая карточка
A. Medina Delgado
90'
+2
Желтая карточка
M. Djetei
90'
+1
90'
Желтая карточка
Фидель
87'
Замена
C. Salvador
️️️️
А. Фебас
82'
Замена
Р. Гути
️️️️
О. Плано
81'
Замена
Р. Мендоса
️️️️
Н. Фернандес Меркау
ГОЛ! 1:1!
Д. Эскриче
76'
72'
Желтая карточка
Н. Фернандес Меркау
67'
Желтая карточка
М. Гаспар
Замена
А. Килес
️️️️
Л. Олаэчеа
65'
Желтая карточка
Л. Олаэчеа
61'
57'
Вторая желтая
Н. Кастро
49'
ГОЛ! 0:1!
О. Плано
Пас отдал
Хосан
Желтая карточка
R. Rodriguez
37'
28'
Желтая карточка
Н. Кастро
24'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
П. Бигас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
13
Bernabé Barragán
(К)
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЦП
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
12
Игинио Марин
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
(К)
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Николас Кастро
АП
20
Оскар Плано
ПВ
17
Хосан
ПВ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
17
Julio Alonso
ЦЗ
22
Альваро Родригес
ЦЗ
6
Антонио Пачеко
ЦП
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
29
Luis Roldán
ЦП
9
Альберто Килес
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
30
Javi Vargas
ЦФ
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
32
Adam Boayar
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
29
Nordin Al lal Milud
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
1-2-5
13
33
Сильва
14
Фустер
14
Олаэчеа
4
2
Исаак
2
5
14
4-1-3-2
8
Сан Роман
2
Гаспар
18
Клер
6
Бигас
7
Фернандес Меркау
14
Фебас
17
Хосан
8
Кастро
20
Моренте
9
Эль-Гезуани
20
Плано
14
Олаэчеа
9
Килес
9
Килес
14
Олаэчеа
6
Бигас
16
Гонсалес
16
Гонсалес
6
Бигас
7
Фернандес Меркау
4
Мендоса
4
Мендоса
7
Фернандес Меркау
20
Плано
10
Гути
10
Гути
20
Плано
14
Фебас
10
10
14
Фебас
Остались в запасе
Альбасете
Эльче
13
Диего Альтубе
ВР
17
Julio Alonso
ЦЗ
22
Альваро Родригес
ЦЗ
6
Антонио Пачеко
ЦП
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
29
Luis Roldán
ЦП
19
S. Shashoua
ЦФ
30
Javi Vargas
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
32
Adam Boayar
ЦП
10
Фидель
ЛВ
29
Nordin Al lal Milud
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
17
Julio Alonso
ЦЗ
22
Альваро Родригес
ЦЗ
6
Антонио Пачеко
ЦП
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
29
Luis Roldán
ЦП
19
S. Shashoua
ЦФ
30
Javi Vargas
ЦФ
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
32
Adam Boayar
ЦП
10
Фидель
ЛВ
29
Nordin Al lal Milud
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Альбасете - Эльче
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Сесма Эспиноса
Стадион:
Карлос Бельмонте
Новости команд
Все
Альбасете
Эльче
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
Вчера, 09:35
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Кубок Испании. «Барселона» прошла в полуфинал, победив обидчика «Реала»
4 февраля
1
«Альбасете» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2026
3 февраля
«Барселона» сыграет с обидчиком «Реала» и другие пары 1/4 финала Кубка Испании
19 января
Аршавин оценил расклад в Кубке Испании для «Барселоны»
16 января
Пике поиздевался над «Реалом» после вылета мадридцев из Кубка Испании
15 января
1
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
Вчера, 09:35
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+