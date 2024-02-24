Ilias Takidine - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Ilias Takidine
|Команда
|РКС Ваалвейк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Ilias Takidine
|Команда
|РКС Ваалвейк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РКС Ваалвейк
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|3:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|12.05.2024
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:1
|Зволле (Зволле)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Хераклес (Альмело)
|0:5
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Волендам (Волендам)
|3:2
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|04.04.2024
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:0
|Алмере Сити (Алмере)
|30.03.2024
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:1
|Херенвен (Херенвен)
|16.03.2024
|89' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|1:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|09.03.2024
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|3:1
|Витесс (Арнем)
|02.03.2024
|86' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|24.02.2024
|81' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:1
|Фортуна (Ситтард)
|18.02.2024
|81' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|09.02.2024
|76' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:0
|НЕК (Неймеген)
|03.02.2024
|56' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|21.01.2024
|82' -90'
|Аякс (Амстердам)
|4:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|12.01.2024
|85' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:2
|Хераклес (Альмело)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Алмере Сити (Алмере)
|1:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)