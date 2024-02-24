Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Ilias Takidine - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Ilias Takidine
    Команда РКС Ваалвейк
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    РКС Ваалвейк 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2024 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 3:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    12.05.2024 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:1 Зволле (Зволле)
    05.05.2024 Был в запасе Хераклес (Альмело) 0:5 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    07.04.2024 Был в запасе Волендам (Волендам) 3:2 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    04.04.2024 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 0:0 Алмере Сити (Алмере)
    30.03.2024 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:1 Херенвен (Херенвен)
    16.03.2024 89' -90' Экселсиор (Роттердам) 1:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    09.03.2024 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 3:1 Витесс (Арнем)
    02.03.2024 86' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    24.02.2024 81' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 0:1 Фортуна (Ситтард)
    18.02.2024 81' -90' Фейеноорд (Роттердам) 1:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    09.02.2024 76' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 2:0 НЕК (Неймеген)
    03.02.2024 56' -90' Твенте (Энсхеде) 3:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    21.01.2024 82' -90' Аякс (Амстердам) 4:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    12.01.2024 85' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:2 Хераклес (Альмело)
    07.10.2023 Был в запасе Алмере Сити (Алмере) 1:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+