Daniel Bunk - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Daniel Bunk
|Команда
|Фортуна
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Daniel Bunk
|Команда
|Фортуна
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фортуна
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2023
|90' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|2:3
|Фортуна (Дюссельдорф)
|10.12.2023
|Был в запасе
|Фортуна (Дюссельдорф)
|0:1
|Хольштайн (Киль)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|1:0
|Фортуна (Дюссельдорф)
|06.10.2023
|Был в запасе
|Фортуна (Дюссельдорф)
|1:1
|Оснабрюк (Оснабрюк)