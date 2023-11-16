Alibek Abdurakhmanov - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Alibek Abdurakhmanov
|Команда
|Ахал
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Alibek Abdurakhmanov
|Команда
|Ахал
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.06.2024
|Был в запасе
|Туркменистан
|0:0
|Гонконг
|Отборочные матчи к ЧМ. Азия, Второй этап, 6 тур
|06.06.2024
|1' - 90'
|Узбекистан
|3:1
|Туркменистан
|Отборочные матчи к ЧМ. Азия, Второй этап, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Туркменистан
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.06.2024
|Был в запасе
|Туркменистан
|0:0
|Гонконг
|06.06.2024
|1' -90'
|Узбекистан
|3:1
|Туркменистан
|26.03.2024
|1' -67'
|Туркменистан
|0:1
|Иран
|58'
|21.03.2024
|Был в запасе
|Иран
|5:0
|Туркменистан
|16.11.2023
|78' -90'
|Туркменистан
|1:3
|Узбекистан