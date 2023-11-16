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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Туркменистан - Узбекистан
Туркменистан - Узбекистан: обзор матча 16 ноября 2023
Туркменистан
16.11.2023, четверг, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа E, 1 тур
1 : 3
Завершен
Узбекистан
44'
M. Durdyyev
57'
О. Шукуров
77'
О. Шукуров
90+1'
Э. Шомуродов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Туркменистан - Узбекистан
90'
+3
Замена
А. Ганиев
️️️️
Э. Шомуродов
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Э. Шомуродов
Пас отдал
О. Шукуров
Замена
M. Annayev
️️️️
E. Tagayev
87'
Желтая карточка
S. Tirkishov
79'
Замена
A. Abdurakhmanov
️️️️
M. Durdyyev
78'
Замена
S. Tirkishov
️️️️
R. Mingazov
78'
77'
ГОЛ! 1:2!
О. Шукуров
Пас отдал
Э. Шомуродов
75'
Замена
Ш. Насруллаев
️️️️
Х. Алижонов
Желтая карточка
A. Basimov
66'
Замена
A. Amanov
️️️️
A. Annadurdiyev
61'
57'
ГОЛ! 1:1!
О. Шукуров
Пас отдал
Э. Шомуродов
56'
Замена
А. Файзуллаев
️️️️
А. Тургунбоев
56'
Замена
И. Сергеев
️️️️
О. Урунов
ГОЛ! 1:0!
M. Durdyyev
Пас отдал
A. Annadurdiyev
44'
34'
Желтая карточка
О. Хамробеков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Туркменистан
23
Rakhat Zhaparov
ВР
15
Abdy Basimov
ЦЗ
2
Guychmyrat Annaguliyev
ЦЗ
3
Shokhrat Soyunov
ЦЗ
22
Meylis Durdyyev
ЦП
13
Velmyrat Ballakov
ЦП
21
Teymur Çaryýev
ЦП
10
Elman Tagayev
ЦП
18
Yazgylych Gurbanov
ЦП
17
Altymyrat Annadurdiyev
ЦФ
0
R. Mingazov
ЦФ
Главный тренер
Мерген Оразов
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ЦЗ
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
9
Одилджон Хамробеков
ЦЗ
7
Отабек Шукуров
ЦП
19
Азизбек Тургунбоев
ЦП
11
Остон Урунов
АП
4
Фаррух Сайфиев
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Туркменистан
1
Ahallyyev Rustem
ВР
1
Rasul Charyyev
ВР
18
Rovshengeldy Khalmammedov
ЦЗ
5
Ata Geldiyew
ЦЗ
12
Ybrayym Mammedow
ЦЗ
0
Ilya Tamurkin
ЦП
6
Alibek Abdurakhmanov
ЦП
7
Arslanmyrat Amanov
ЦФ
14
Shanazar Tirkishov
ЦФ
20
Selim Nurmuradov
ЦФ
11
Didar Durdyev
ЦФ
Узбекистан
16
Ботирали Эргашев
ВР
0
Valizhon Rakhimov
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЦЗ
23
Алибек Давронов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
8
Джамшид Искандеров
ЦП
10
Азиз Ганиев
ЦП
0
Жасур Яхшибоев
ПВ
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
21
Игорь Сергеев
ЦФ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
3-5-2
23
15
2
3
13
21
10
18
22
0
17
3-2-2-1-2
1
Юсупов
3
Алижонов
23
Аликулов
9
Хамробеков
5
Ашурматов
2
Хусанов
7
Шукуров
19
Тургунбоев
11
Урунов
14
Шомуродов
4
Сайфиев
22
6
6
22
17
7
7
17
0
14
14
0
3
Алижонов
13
Насруллаев
13
Насруллаев
3
Алижонов
14
Шомуродов
10
Ганиев
10
Ганиев
14
Шомуродов
19
Тургунбоев
22
Файзуллаев
22
Файзуллаев
19
Тургунбоев
11
Урунов
21
Сергеев
21
Сергеев
11
Урунов
Остались в запасе
Туркменистан
Узбекистан
1
Ahallyyev Rustem
ВР
1
Rasul Charyyev
ВР
18
Rovshengeldy Khalmammedov
ЦЗ
5
Ata Geldiyew
ЦЗ
12
Ybrayym Mammedow
ЦЗ
0
Ilya Tamurkin
ЦП
20
Selim Nurmuradov
ЦФ
11
Didar Durdyev
ЦФ
Главный тренер
Мерген Оразов
16
Ботирали Эргашев
ВР
0
Valizhon Rakhimov
ВР
23
Алибек Давронов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
8
Джамшид Искандеров
ЦП
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
0
Жасур Яхшибоев
ПВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Остались в запасе
1
Ahallyyev Rustem
ВР
1
Rasul Charyyev
ВР
18
Rovshengeldy Khalmammedov
ЦЗ
5
Ata Geldiyew
ЦЗ
12
Ybrayym Mammedow
ЦЗ
0
Ilya Tamurkin
ЦП
20
Selim Nurmuradov
ЦФ
11
Didar Durdyev
ЦФ
Остались в запасе
16
Ботирали Эргашев
ВР
0
Valizhon Rakhimov
ВР
23
Алибек Давронов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
8
Джамшид Искандеров
ЦП
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
0
Жасур Яхшибоев
ПВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Мерген Оразов
Главный тренер
Сречко Катанец
Статистика матча Туркменистан - Узбекистан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Туркменистан
3 : 1
18.11.2025
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Туркменистан
2 : 1
14.10.2025
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Шри-Ланка
1 : 0
09.10.2025
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Туркменистан
3 : 1
10.06.2025
Таиланд
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Информация о матче
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