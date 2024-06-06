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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Узбекистан - Туркменистан
Узбекистан - Туркменистан: обзор матча 06 июня 2024
Узбекистан
06.06.2024, четверг, 17:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа E, 5 тур
3 : 1
Завершен
Туркменистан
17'
Х. Аликулов
29'
О. Урунов
70'
Ш. Насруллаев
25'
S. Tirkishov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Узбекистан - Туркменистан
90'
Желтая карточка
S. Nurmuradov
Замена
Х. Эркинов
️️️️
О. Урунов
84'
Замена
Д. Искандеров
️️️️
Ж. Машарипов
76'
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
О. Шукуров
76'
76'
Замена
M. Durdyyev
️️️️
A. Basimov
ГОЛ! 3:1!
Ш. Насруллаев
Пас отдал
Х. Аликулов
70'
58'
Замена
A. Amanov
️️️️
A. Annadurdiyev
58'
Замена
M. Annayev
️️️️
D. Durdyev
Желтая карточка
Ш. Насруллаев
52'
Замена
А. Файзуллаев
️️️️
А. Тургунбоев
50'
Замена
А. Хусанов
️️️️
У. Эшмуродов
50'
Желтая карточка
Р. Ашурматов
45'
ГОЛ! 2:1!
О. Урунов
Пас отдал
Э. Шомуродов
29'
25'
ГОЛ! 1:1!
S. Tirkishov
Пас отдал
A. Annadurdiyev
ГОЛ! 1:0!
Х. Аликулов
Пас отдал
Ж. Машарипов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
19
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
7
Отабек Шукуров
ЦП
11
Остон Урунов
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Туркменистан
1
Ahallyyev Rustem
ВР
15
Abdy Basimov
ЦЗ
2
Guychmyrat Annaguliyev
ЦЗ
12
Hakmuhammet Bäsimow
ЦЗ
6
Alibek Abdurakhmanov
ЦП
8
Mirza Beknazarov
ЦП
13
Velmyrat Ballakov
ЦП
14
Shanazar Tirkishov
ЦФ
11
Didar Durdyev
ЦФ
17
Altymyrat Annadurdiyev
ЦФ
Главный тренер
Мерген Оразов
Узбекистан
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
24
Диер Холматов
ЛВ
20
Азизбек Аманов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
Туркменистан
16
Batyr Babayev
ВР
4
Mekan Saparov
ЦЗ
5
Ata Geldiyew
ЦЗ
21
Teymur Çaryýev
ЦП
10
Elman Tagayev
ЦП
22
Meylis Durdyyev
ЦП
18
Yazgylych Gurbanov
ЦП
7
Arslanmyrat Amanov
ЦФ
20
Selim Nurmuradov
ЦФ
3-2-2-3-1
1
Юсупов
5
Ашурматов
23
Аликулов
15
Эшмуродов
13
Насруллаев
19
Абдирахматов
9
Хамробеков
7
Шукуров
10
Машарипов
11
Урунов
19
Тургунбоев
14
Шомуродов
3-3-3
1
15
2
12
6
8
13
17
11
14
15
Эшмуродов
2
Хусанов
2
Хусанов
15
Эшмуродов
7
Шукуров
18
Абдуллаев
18
Абдуллаев
7
Шукуров
10
Машарипов
8
Искандеров
8
Искандеров
10
Машарипов
11
Урунов
20
Эркинов
20
Эркинов
11
Урунов
19
Тургунбоев
22
Файзуллаев
22
Файзуллаев
19
Тургунбоев
15
22
22
15
17
7
7
17
Остались в запасе
Узбекистан
Туркменистан
20
Азизбек Аманов
АП
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
24
Диер Холматов
ЛВ
Главный тренер
Сречко Катанец
16
Batyr Babayev
ВР
4
Mekan Saparov
ЦЗ
5
Ata Geldiyew
ЦЗ
21
Teymur Çaryýev
ЦП
10
Elman Tagayev
ЦП
18
Yazgylych Gurbanov
ЦП
20
Selim Nurmuradov
ЦФ
Главный тренер
Мерген Оразов
Остались в запасе
20
Азизбек Аманов
АП
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
24
Диер Холматов
ЛВ
Остались в запасе
16
Batyr Babayev
ВР
4
Mekan Saparov
ЦЗ
5
Ata Geldiyew
ЦЗ
21
Teymur Çaryýev
ЦП
10
Elman Tagayev
ЦП
18
Yazgylych Gurbanov
ЦП
20
Selim Nurmuradov
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Главный тренер
Мерген Оразов
Статистика матча Узбекистан - Туркменистан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Туркменистан
3 : 1
18.11.2025
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Туркменистан
2 : 1
14.10.2025
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Шри-Ланка
1 : 0
09.10.2025
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Туркменистан
3 : 1
10.06.2025
Таиланд
Информация о матче
Стадион:
Бунедкор
Посещаемость:
27306 из 34000 зрителей (80%)
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