Жюльен Фобер - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Жюльен
|Фамилия
|Фобер
|Команда
|Килмарнок
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 августа 1983 (39 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Жюльен
|Фамилия
|Фобер
|Команда
|Килмарнок
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 августа 1983 (39 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бордо
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2013
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|73'
|07.11.2013
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Бордо (Бордо)
|24.10.2013
|71' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:1
|АПОЭЛ (Никосия)
|19.09.2013
|1' -46'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|3:0
|Бордо (Бордо)