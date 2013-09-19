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    Жюльен Фобер - статистика

    #36 | Полузащитник
    Имя Жюльен
    Фамилия Фобер
    Команда Килмарнок
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 августа 1983 (39 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.11.2013 1' -90' Бордо (Бордо) 0:1 Айнтрахт (Франкфурт)
    73'
    07.11.2013 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 2:1 Бордо (Бордо)
    24.10.2013 71' -90' Бордо (Бордо) 2:1 АПОЭЛ (Никосия)
    19.09.2013 1' -46' Айнтрахт (Франкфурт) 3:0 Бордо (Бордо)
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