Урош Дрезгич - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Урош
|Фамилия
|Дрезгич
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 октября 2002 (21 год)
|Рост
|190
|Имя
|Урош
|Фамилия
|Дрезгич
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 октября 2002 (21 год)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чукарички
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|1' -90'
|Чукарички (Чукарички)
|0:3
|Олимпиакос (Пирей)
|3'
|24.08.2023
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Чукарички (Чукарички)