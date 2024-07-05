Введите ваш ник на сайте
Урош Дрезгич - новости

Рубин
Завершил карьеру
4 октября 2002 (23)
#26 | Защитник
190 см
Сербия
Защитник «Рубина» порвал кресты во второй раз за год
1 октября
1
«Рубин» отдал защитника в аренду в Венгрию
2024.07.05 10:50
1
