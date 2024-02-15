Томас Белен - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Белен
|Команда
|Фейеноорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июня 2001 (23 года)
|Рост
|190
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Белен
|Команда
|Фейеноорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июня 2001 (23 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фейеноорд
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2024
|1' -122'
|Рома (Рим)
|1:1
(4:2)п
|Фейеноорд (Роттердам)
|15.02.2024
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Рома (Рим)
|14'