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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Фейеноорд
Бенфика - Фейеноорд: обзор матча 23 октября 2024
Бенфика
23.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
1 : 3
Завершен
Фейеноорд
66'
К. Актюркоглу
12'
А. Уэда
33'
А. Миламбо
90+2'
А. Миламбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Фейеноорд
Желтая карточка
Р. Саншеш
90'
+2
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
А. Миламбо
Пас отдал
И. Пайшао
Желтая карточка
З. Амдуни
90'
+1
Замена
А. Шельдеруп
️️️️
А. Бах
88'
88'
Замена
Г. Смал
️️️️
У. Буэно
75'
Замена
Х. Карранца
️️️️
А. Уэда
75'
Замена
А. Хадж Мусса
️️️️
Ж. Лотомба
Замена
Р. Саншеш
️️️️
О. Кекчю
72'
Замена
А. Кабрал
️️️️
В. Павлидис
72'
ГОЛ! 1:2!
К. Актюркоглу
Пас отдал
Я. Бесте
66'
Замена
Я. Бесте
️️️️
А. Ди Мария
65'
Замена
З. Амдуни
️️️️
Флорентину
65'
59'
Замена
Т. Белен
️️️️
И. Осман
39'
Желтая карточка
К. Тимбер
33'
ГОЛ! 0:2!
А. Миламбо
Пас отдал
К. Тимбер
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Уэда
Пас отдал
И. Пайшао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
3
Уго Буэно
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
23
Кинтен Тимбер
(К)
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
86
Диогу Приосте
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
37
Mannou Berger
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Трубин
18
Каррерас
44
Араужо
30
Отаменди
6
Бах
14
Эушнес
12
Флорентину
10
Кекчю
7
Актюркоглу
11
Ди Мария
14
Павлидис
4-2-2-2
1
Велленройтер
3
Лотомба
18
Траунер
17
Ганцко
3
Буэно
16
Ин Бом
23
Тимбер
17
Миламбо
14
Пайшао
18
Уэда
15
Осман
10
Кекчю
8
Саншеш
8
Саншеш
10
Кекчю
6
Бах
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
6
Бах
11
Ди Мария
19
Бесте
19
Бесте
11
Ди Мария
12
Флорентину
11
Амдуни
11
Амдуни
12
Флорентину
14
Павлидис
19
Кабрал
19
Кабрал
14
Павлидис
3
Буэно
5
Смал
5
Смал
3
Буэно
15
Осман
3
Белен
3
Белен
15
Осман
3
Лотомба
23
Хадж Мусса
23
Хадж Мусса
3
Лотомба
18
Уэда
9
Карранца
9
Карранца
18
Уэда
Остались в запасе
Бенфика
Фейеноорд
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
86
Диогу Приосте
ЦП
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
Главный тренер
Бруну Лажи
1
Джастин Бейлов
ВР
37
Mannou Berger
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
86
Диогу Приосте
ЦП
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
Остались в запасе
1
Джастин Бейлов
ВР
37
Mannou Berger
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Бенфика - Фейеноорд
2
1
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
10
Офсайды
4
2
Количество передач
528
321
Сейвы
3
7
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
1.77
1.08
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
(Измир)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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