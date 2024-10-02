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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Жирона - Фейеноорд
Жирона - Фейеноорд: обзор матча 02 октября 2024
Жирона
02.10.2024, среда, 19:45
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 3
Завершен
Фейеноорд
19'
Д. Лопес
73'
Д. ван де Бек
23'
Я. Эррера (АГ)
33'
А. Миламбо
79'
Л. Крейчи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Фейеноорд
Желтая карточка
К. Стуани
88'
Замена
Д. Солис
️️️️
Я. Эррера
82'
Замена
Порту
️️️️
Д. ван де Бек
82'
82'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
А. Миламбо
82'
Замена
Ф. Гонсалес
️️️️
Ж. Лотомба
79'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Л. Крейчи
Пас отдал
Д. Ганцко
Желтая карточка
Д. ван де Бек
75'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Б. Хиль
75'
Замена
К. Стуани
️️️️
Б. Миовски
75'
ГОЛ! 2:2!
Д. ван де Бек
Пас отдал
А. Данжума
73'
71'
Замена
Г. Траунер
️️️️
У. Буэно
71'
Замена
Х. Карранца
️️️️
А. Уэда
Пенальти не реализован!
Б. Миовски
67'
64'
Желтая карточка
Х. Ин Бом
61'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
И. Осман
60'
Желтая карточка
У. Буэно
Желтая карточка
А. Данжума
49'
Желтая карточка
Д. Лопес
45'
+1
36'
Пенальти не реализован!
А. Уэда
Желтая карточка
И. Мартин
35'
33'
ГОЛ! 1:2!
А. Миламбо
Пас отдал
И. Пайшао
Замена
А. Данжума
️️️️
В. Цыганков
29'
23'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Я. Эррера
Пас отдал
К. Тимбер
ГОЛ! 1:0!
Д. Лопес
19'
14'
Желтая карточка
И. Осман
Желтая карточка
Я. Эррера
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
(К)
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
3
Уго Буэно
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
(К)
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Жирона
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
14
Джон Солис
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
37
Mannou Berger
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
2-2-2-3-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
22
Мартинес
5
Лопес
37
Крейчи
6
ван де Бек
21
Эррера
17
Хиль
23
Мартин
11
Цыганков
28
Миовски
4-2-2-2
1
Велленройтер
3
Лотомба
3
Белен
17
Ганцко
3
Буэно
23
Тимбер
16
Ин Бом
17
Миламбо
14
Пайшао
18
Уэда
15
Осман
21
Эррера
14
Солис
14
Солис
21
Эррера
17
Хиль
22
Асприлья
22
Асприлья
17
Хиль
11
Цыганков
7
Данжума
7
Данжума
11
Цыганков
6
ван де Бек
10
Порту
10
Порту
6
ван де Бек
28
Миовски
7
Стуани
7
Стуани
28
Миовски
3
Лотомба
16
Гонсалес
16
Гонсалес
3
Лотомба
3
Буэно
18
Траунер
18
Траунер
3
Буэно
15
Осман
6
Зерруки
6
Зерруки
15
Осман
17
Миламбо
17
Иванушец
17
Иванушец
17
Миламбо
18
Уэда
9
Карранца
9
Карранца
18
Уэда
Остались в запасе
Жирона
Фейеноорд
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Джастин Бейлов
ВР
37
Mannou Berger
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
9
Абель Руис
ЦФ
Остались в запасе
1
Джастин Бейлов
ВР
37
Mannou Berger
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Жирона - Фейеноорд
6
3
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
11
0
Нарушения
11
15
Офсайды
1
0
Количество передач
581
303
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.34
1.65
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 17 тур
Жирона
- : -
06.12.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
3 : 2
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Урс Шнайдер
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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