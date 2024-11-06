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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фейеноорд - Зальцбург
Фейеноорд - Зальцбург: обзор матча 06 ноября 2024
Фейеноорд
06.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 3
Завершен
Зальцбург
81'
А. Хадж Мусса
45+2'
К. Конате
58'
К. Конате
86'
Д. Гиндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Зальцбург
90'
+4
Замена
А. Дагхим
️️️️
К. Конате
90'
Замена
Л. Моргалла
️️️️
Н. Капалдо
Замена
Д. Захиэль
️️️️
Л. Иванушец
90'
86'
ГОЛ! 1:3!
Д. Гиндо
Пас отдал
О. Глух
85'
Пенальти не реализован!
К. Конате
ГОЛ! 1:2!
А. Хадж Мусса
81'
81'
Замена
М. Йео
️️️️
Д. Нене
81'
Замена
Д. Гиндо
️️️️
Л. Гурна
Красная карточка
C. Nadje
80'
72'
Желтая карточка
Н. Капалдо
Замена
Г. Смал
️️️️
Б. Ньивкоп
68'
Замена
Т. Белен
️️️️
К. Тимбер
68'
66'
Желтая карточка
Я. Бласвих
58'
ГОЛ! 0:2!
К. Конате
Пас отдал
К. Пиатковски
Замена
C. Nadje
️️️️
Ж. Лотомба
46'
Замена
А. Хадж Мусса
️️️️
И. Осман
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
К. Конате
Пас отдал
О. Глух
Желтая карточка
И. Осман
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
3
Уго Буэно
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
23
Кинтен Тимбер
(К)
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Зальцбург
28
Янис Бласвих
(К)
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
10
Оскар Глух
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
Фейеноорд
71
Исмаил Ка
ВР
37
Mannou Berger
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Зальцбург
13
Valentin Oelz
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
10
Oliver Lukić
ЦП
49
Мусса Йео
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
4-3-2-1
1
Велленройтер
3
Буэно
18
Траунер
17
Ганцко
3
Лотомба
16
Ин Бом
23
Тимбер
2
Ньивкоп
14
Пайшао
17
Иванушец
15
Осман
3-2-2-1-2
28
Бласвих
91
Пиатковски
6
Байду
71
Терзич
29
Гурна
6
Дьямбу
24
Капалдо
8
Кларк
10
Глух
19
Конате
45
Нене
2
Ньивкоп
5
Смал
5
Смал
2
Ньивкоп
23
Тимбер
3
Белен
3
Белен
23
Тимбер
17
Иванушец
8
Захиэль
8
Захиэль
17
Иванушец
3
Лотомба
18
18
3
Лотомба
15
Осман
23
Хадж Мусса
23
Хадж Мусса
15
Осман
29
Гурна
27
Гиндо
27
Гиндо
29
Гурна
24
Капалдо
39
Моргалла
39
Моргалла
24
Капалдо
45
Нене
49
Йео
49
Йео
45
Нене
19
Конате
14
Дагхим
14
Дагхим
19
Конате
Остались в запасе
Фейеноорд
Зальцбург
71
Исмаил Ка
ВР
37
Mannou Berger
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
13
Valentin Oelz
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
10
Oliver Lukić
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
71
Исмаил Ка
ВР
37
Mannou Berger
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Остались в запасе
13
Valentin Oelz
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
10
Oliver Lukić
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Фейеноорд - Зальцбург
1
1
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
13
Офсайды
1
3
Количество передач
542
405
Сейвы
0
3
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.7
1.79
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
1 : 1
29.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
1 : 1
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Донатас Румшас
(Паланга)
Стадион:
Де Кейп
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