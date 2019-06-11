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Игорь Шитов
Статистика
Игорь Шитов - статистика
Завершил карьеру
24 октября 1986 (39)
#24 | Защитник
186 см | 81 кг
Беларусь
Статистика
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Статистика по турнирам
Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига Европы 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Беларусь
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Беларусь
0 : 1
11.06.2019
Северная Ирландия
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Беларусь
0 : 2
08.06.2019
Германия
1' - 90'
77'
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Северная Ирландия
2 : 1
24.03.2019
Беларусь
1' - 73'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Нидерланды
4 : 0
21.03.2019
Беларусь
1' - 90'
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