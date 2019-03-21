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    Игорь Шитов - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Игорь
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Шитов
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 октября 1986 (36 лет)
    Рост 186
    Вес 81
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белоруссия 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.06.2019 1' -90' Белоруссия 0:1 Северная Ирландия
    08.06.2019 1' -90' Белоруссия 0:2 Германия
    77'
    24.03.2019 1' -73' Северная Ирландия 2:1 Белоруссия
    21.03.2019 1' -90' Нидерланды 4:0 Белоруссия
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