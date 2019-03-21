Игорь Шитов - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Шитов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Шитов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белоруссия
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.06.2019
|1' -90'
|Белоруссия
|0:1
|Северная Ирландия
|08.06.2019
|1' -90'
|Белоруссия
|0:2
|Германия
|77'
|24.03.2019
|1' -73'
|Северная Ирландия
|2:1
|Белоруссия
|21.03.2019
|1' -90'
|Нидерланды
|4:0
|Белоруссия