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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Беларусь - Северная Ирландия
Беларусь - Северная Ирландия: обзор матча 11 июня 2019
Беларусь
11.06.2019, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа C, 4 тур
0 : 1
Завершен
Северная Ирландия
86'
П. МакНэйр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Северная Ирландия
90'
+2
Желтая карточка
С. Даллас
86'
ГОЛ! 0:1!
П. МакНэйр
83'
Желтая карточка
К. Лафферти
72'
Замена
К. Лафферти
️️️️
К. Вашингтон
69'
Желтая карточка
Д. Эванс
69'
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
К. Эванс
Замена
Д. Лаптев
️️️️
Е. Шикавка
58'
57'
Желтая карточка
Д. Льюис
56'
Замена
С. Даллас
️️️️
Д. Магеннис
Замена
С. Кисляк
️️️️
Н. Корзун
46'
Желтая карточка
Н. Корзун
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
14
Никита Наумов
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
23
Павел Нехайчик
ЛП
18
Иван Маевский
ЦП
22
Игорь Стасевич
ЦП
15
Никита Корзун
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
7
Евгений Шикавка
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Северная Ирландия
18
Майкл Смит
ВР
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
8
Стивен Дэвис
ЦП
3
Джамаль Льюис
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Беларусь
22
Андрей Климович
ВР
15
Сергей Кисляк
ОП
5
Максим Володько
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
11
Михаил Гордейчук
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
11
Денис Лаптев
ЦФ
11
Максим Скавыш
ЦФ
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Лиам Бойс
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
4-5-1
1
Гутор
5
Поляков
4
Мартынович
14
Наумов
4
Шитов
23
Нехайчик
18
Маевский
22
Стасевич
15
Корзун
19
Ковалев
7
Шикавка
4-3-2
18
Смит
17
МакНэйр
5
Эванс
13
Эванс
20
Кэткарт
8
Дэвис
3
Льюис
15
Джонс
21
Магеннис
11
Вашингтон
15
Корзун
15
Кисляк
15
Кисляк
15
Корзун
7
Шикавка
11
Лаптев
11
Лаптев
7
Шикавка
21
Магеннис
14
Даллас
14
Даллас
21
Магеннис
13
Эванс
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
13
Эванс
11
Вашингтон
10
Лафферти
10
Лафферти
11
Вашингтон
Остались в запасе
Беларусь
Северная Ирландия
10
Валерий Громыко
АП
22
Андрей Климович
ВР
5
Максим Володько
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
11
Михаил Гордейчук
ЦП
11
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
1
Майкл МакГоверн
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
10
Валерий Громыко
АП
22
Андрей Климович
ВР
5
Максим Володько
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
11
Михаил Гордейчук
ЦП
11
Максим Скавыш
ЦФ
Остались в запасе
1
Майкл МакГоверн
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Беларусь - Северная Ирландия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Харальд Лехнер
(Вена)
Стадион:
Борисов-Арена
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