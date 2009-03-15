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    Николас Амодио - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Николас
    Фамилия Амодио
    Команда Пеньяроль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 марта 1983 (39 лет)
    Рост 179
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Наполи 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.05.2009 1' -90' Сиена (Сиена) 2:1 Наполи (Неаполь)
    26.04.2009 1' -88' Наполи (Неаполь) 1:0 Интер (Милан)
    19'
    11.04.2009 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:0 Аталанта (Бергамо)
    05.04.2009 1' -73' Сампдория (Генуя) 2:2 Наполи (Неаполь)
    18'
    22.03.2009 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:0 Милан (Милан)
    15.03.2009 Был в запасе Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 1:1 Наполи (Неаполь)
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