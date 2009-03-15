Николас Амодио - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Амодио
|Команда
|Пеньяроль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|179
|Вес
|77
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Амодио
|Команда
|Пеньяроль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|179
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Наполи
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.05.2009
|1' -90'
|Сиена (Сиена)
|2:1
|Наполи (Неаполь)
|26.04.2009
|1' -88'
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Интер (Милан)
|19'
|11.04.2009
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:0
|Аталанта (Бергамо)
|05.04.2009
|1' -73'
|Сампдория (Генуя)
|2:2
|Наполи (Неаполь)
|18'
|22.03.2009
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:0
|Милан (Милан)
|15.03.2009
|Был в запасе
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|1:1
|Наполи (Неаполь)