Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Исаак Ворса - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Исаак
    Фамилия Ворса
    Состав Без клуба
    Родной город Аккра
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 июня 1988 (34 года)
    Рост 192
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гана 4 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2012 1' -64' Гана 0:2 Мали
    48' 64'
    08.02.2012 72' -90' Замбия 1:0 Гана
    05.02.2012 53' -90' Гана 2:1 Тунис
    01.02.2012 1' -90' Гана 1:1 Гвинея
    24.01.2012 Был в запасе Гана 1:0 Ботсвана
    • Читайте нас: 
    11