Родней - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|де Лима
|Команда
|Мюнхен 1860
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|190
|Вес
|85
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|де Лима
|Команда
|Мюнхен 1860
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.03.2014
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:2
|Базель (Базель)
|62'
|13.03.2014
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|0:0
|Зальцбург (Зальцбург)
|03.10.2013
|1' -90'
|Эсбьерг (Эсбьерг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|19.09.2013
|1' -64'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Эльфсборг (Бурос)