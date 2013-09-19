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    Родней - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Франческо
    Фамилия де Лима
    Команда Мюнхен 1860
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 сентября 1985 (37 лет)
    Рост 190
    Вес 85
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зальцбург 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.03.2014 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 1:2 Базель (Базель)
    62'
    13.03.2014 Был в запасе Базель (Базель) 0:0 Зальцбург (Зальцбург)
    03.10.2013 1' -90' Эсбьерг (Эсбьерг) 1:2 Зальцбург (Зальцбург)
    19.09.2013 1' -64' Зальцбург (Зальцбург) 4:0 Эльфсборг (Бурос)
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