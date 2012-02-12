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Антонио Томас
Статистика
Антонио Томас - статистика
Завершил карьеру
13 января 1985 (41)
#20 | Полузащитник
179 см | 74 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
0 : 2
12.02.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Сарагоса
1 : 1
14.01.2012
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1 : 0
07.01.2012
Сарагоса
1' - 58'
33'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
2 : 1
17.12.2011
Сарагоса
1' - 76'
37'
Испания. Примера, 16 тур
Сарагоса
0 : 1
11.12.2011
Мальорка
61' - 90'
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