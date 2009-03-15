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    Эгоитц Хайо - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Эгоитц
    Фамилия Хайо
    Команда Сестао Ривер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 августа 1980 (42 года)
    Рост 187
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нумансия 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 1' -90' Нумансия (Сория) 0:2 Севилья (Севилья)
    23.05.2009 1' -90' Хетафе (Хетафе) 1:0 Нумансия (Сория)
    17.05.2009 1' -90' Нумансия (Сория) 1:0 Рекреативо (Уэльва)
    69'
    10.05.2009 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Нумансия (Сория)
    02.05.2009 1' -90' Нумансия (Сория) 2:0 Малага (Малага)
    21.04.2009 Был в запасе Нумансия (Сория) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    15.03.2009 Был в запасе Расинг (Сантандер) 5:0 Нумансия (Сория)
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