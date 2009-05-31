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Эгоитц Хайо
Статистика
Эгоитц Хайо - статистика
Завершил карьеру
13 августа 1980 (46)
#18 | Защитник
187 см | 76 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нумансия
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Нумансия
0 : 2
31.05.2009
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1 : 0
23.05.2009
Нумансия
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Нумансия
1 : 0
17.05.2009
Рекреативо
1' - 90'
69'
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
0 : 0
10.05.2009
Нумансия
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Нумансия
2 : 0
02.05.2009
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Нумансия
1 : 2
21.04.2009
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Расинг
5 : 0
15.03.2009
Нумансия
Был в запасе
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