Эгоитц Хайо - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Эгоитц
|Фамилия
|Хайо
|Команда
|Сестао Ривер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 августа 1980 (42 года)
|Рост
|187
|Вес
|76
|Имя
|Эгоитц
|Фамилия
|Хайо
|Команда
|Сестао Ривер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 августа 1980 (42 года)
|Рост
|187
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нумансия
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|23.05.2009
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Нумансия (Сория)
|17.05.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|1:0
|Рекреативо (Уэльва)
|69'
|10.05.2009
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Нумансия (Сория)
|02.05.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:0
|Малага (Малага)
|21.04.2009
|Был в запасе
|Нумансия (Сория)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|15.03.2009
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|5:0
|Нумансия (Сория)