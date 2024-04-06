Кирилл Воробьев - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Воробьев
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 сентября 2006 (17 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Воробьев
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 сентября 2006 (17 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.06.2024
|Был в запасе
|Спартак-2
|3:1
|Знамя Труда
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
|26.05.2024
|Был в запасе
|Знамя Труда
|0:3
|Зенит-2
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя Труда
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.06.2024
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|3:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:3
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|18.05.2024
|Был в запасе
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:2
|Родина-М (Москва)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|1:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:1
|Балтика-БФУ (Калининград)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:1
|Тверь (Тверь)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Енисей-М (Красноярск)
|0:2
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|06.04.2024
|1' -42'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:5
|Торпедо Вл (Владимир)