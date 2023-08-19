Davis Silva - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Davis Silva
|Команда
|Портимоненси
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Davis Silva
|Команда
|Портимоненси
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Портимоненси
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2024
|Был в запасе
|Фаренсе (Фару)
|1:3
|Портимоненси (Портиман)
|11.05.2024
|89' -90'
|Портимоненси (Портиман)
|2:2
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|90'
|03.02.2024
|Был в запасе
|Портимоненси (Портиман)
|1:2
|Арука (Арука)
|28.01.2024
|Был в запасе
|Боавишта (Порту)
|1:3
|Портимоненси (Портиман)
|17.12.2023
|Был в запасе
|Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)
|5:2
|Портимоненси (Портиман)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Портимоненси (Портиман)
|1:4
|Боавишта (Порту)