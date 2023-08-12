Рияд Аль-Ибрахим - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Рияд
|Фамилия
|Аль-Ибрахим
|Команда
|Халидж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 декабря 1993 (30 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Рияд
|Фамилия
|Аль-Ибрахим
|Команда
|Халидж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 декабря 1993 (30 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халидж
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2023
|Был в запасе
|Халидж (Сайхат)
|1:3
|Аль-Фат (Аль-Мубарраз)
|29.08.2023
|Был в запасе
|Халидж (Сайхат)
|1:1
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|24.08.2023
|Был в запасе
|Аль-Иттифак (Даммам)
|1:1
|Халидж (Сайхат)
|17.08.2023
|1' -46'
|Халидж (Сайхат)
|1:3
|Аль-Ахли (Джидда)
|12.08.2023
|46' -90'
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|3:1
|Халидж (Сайхат)
|88'