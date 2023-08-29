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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Халидж - Аль-Хазм
Халидж - Аль-Хазм: обзор матча 29 августа 2023
Халидж
29.08.2023, вторник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Хазм
22'
Ф. Мартинш
61'
М. Бадамоси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халидж - Аль-Хазм
90'
+10
Желтая карточка
А. Аль-Мемаид
Замена
Х. Аль-Дубаис
️️️️
И. Родригес
90'
Замена
Б. Аль-Мутайри
️️️️
С. Аль-Хамсл
85'
84'
Замена
А. Аль-Наджар
️️️️
Вина
83'
Замена
А. Аль-Мемаид
️️️️
Б. Юсеф Аль-Саяли
Замена
А. Аль-Салем
️️️️
М. Хамзи
80'
Пенальти не реализован!
Ф. Мартинш
75'
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Бадамоси
54'
Замена
Н. Аль-Хабаши
️️️️
Ю. Аль-Шаммари
54'
Замена
Т. Аль-Мутайри
️️️️
Б. Траоре
36'
Желтая карточка
Вина
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мартинш
Пас отдал
П. Ребошу
22'
19'
Желтая карточка
Б. Траоре
Желтая карточка
М. Аль-Хабрани
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
15
Мансур Хамзи
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
10
Мохамед Шериф
ЦФ
Аль-Хазм
16
Аймен Дамен
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
12
Фархан Аль-Аазми
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
21
Бен Траоре
ОП
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
29
Вина
АП
20
Тозе
АП
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
17
Рияд Аль-Ибрахим
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
ВР
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
66
Турки Аль-Мутайри
ЦФ
4-1-1-1-3
23
Сехич
3
Аль-Хабрани
17
Лопес
5
Ребошу
39
Аль-Хамсл
5
Ву-Ен
77
Саид
10
Мартинш
10
Шериф
7
Родригес
15
Хамзи
4-2-2-2
16
Дамен
61
Аль-Отаиб
34
Аль-Дахиль
12
Аль-Аазми
2
Виана
21
Траоре
4
Аль-Саяли
29
Вина
20
Тозе
7
Аль-Шаммари
19
Бадамоси
39
Аль-Хамсл
33
Аль-Мутайри
33
Аль-Мутайри
39
Аль-Хамсл
7
Родригес
77
Аль-Дубаис
77
Аль-Дубаис
7
Родригес
15
Хамзи
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
15
Хамзи
4
Аль-Саяли
99
Аль-Мемаид
99
Аль-Мемаид
4
Аль-Саяли
7
Аль-Шаммари
19
Аль-Хабаши
19
Аль-Хабаши
7
Аль-Шаммари
29
Вина
15
Аль-Наджар
15
Аль-Наджар
29
Вина
21
Траоре
66
Аль-Мутайри
66
Аль-Мутайри
21
Траоре
Остались в запасе
Халидж
Аль-Хазм
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
17
Рияд Аль-Ибрахим
ЦФ
23
Ибрахим Заед
ВР
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
17
Рияд Аль-Ибрахим
ЦФ
Остались в запасе
23
Ибрахим Заед
ВР
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Статистика матча Халидж - Аль-Хазм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хазм
1 : 1
10.10.2026
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