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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фейха - Халидж
Аль-Фейха - Халидж: обзор матча 12 августа 2023
Аль-Фейха
12.08.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Халидж
13'
Р. Риллер
45+8'
Ф. Сакала
76'
С. Мандаш (П)
88'
Х. Аль-Дубаис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фейха - Халидж
90'
+5
Замена
А. Саид
️️️️
А. Аль-Шанкити
90'
+5
Замена
Х. Аль-Маджхад
️️️️
И. Родригес
89'
Замена
С. Аль-Хамсл
️️️️
О. Аль-Уда
88'
ГОЛ! 3:1!
Х. Аль-Дубаис
Пас отдал
Р. Аль-Ибрахим
Замена
А. Оникуру
️️️️
С. Мандаш
87'
Замена
С. Зидан
️️️️
Г. Цимирот
77'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Мандаш
76'
66'
Замена
Х. Аль-Дубаис
️️️️
Х. Аль-Сумайри
Желтая карточка
В. Руис
49'
46'
Замена
Р. Аль-Ибрахим
️️️️
Х. Аль-Абдан
ГОЛ! 2:0!
Ф. Сакала
Пас отдал
Г. Цимирот
45'
+8
Желтая карточка
Г. Цимирот
29'
Желтая карточка
А. Аль-Сафари
23'
Замена
В. Руис
️️️️
Р. Риллер
20'
Замена
М. Маджраши
️️️️
Э. Нвакаеме
20'
15'
Желтая карточка
Х. Аль-Сумайри
ГОЛ! 1:0!
Р. Риллер
Пас отдал
Ф. Сакала
13'
Замена
О. Аль-Халаф
️️️️
А. Аль-Сафари
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фейха
88
Владимир Стойкович
ВР
18
Абдулрахман Аль-Сафари
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
27
Султан Мандаш
ЦП
28
Рикардо Риллер
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
2
Омар Аль-Уда
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
10
Фабиу Мартинш
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
99
Хамад Аль-Абдан
ЦП
88
Халед Аль-Сумайри
ЦП
7
Иво Родригес
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Аль-Фейха
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
88
Осама Аль-Халаф
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЛП
7
Анри Оникуру
ЛВ
77
Халид Аль-Каби
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
19
Мохаммед Маджраши
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
39
Саид Аль-Хамсл
ЦЗ
33
Бандер Аль-Мутайри
ЦЗ
66
Хуссейн Фрайдж
ЦЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
17
Рияд Аль-Ибрахим
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
3-2-2-3
88
Стойкович
2
Аль-Рашиди
33
Аль-Шуваиш
98
Аль-Кайди
22
Аль-Бакави
18
Аль-Сафари
59
Цимирот
27
Мандаш
9
Нвакаеме
10
Сакала
28
Риллер
4-1-2-1-2
23
Сехич
17
Лопес
13
Аль-Шанкити
5
Ребошу
2
Аль-Уда
5
Ву-Ен
99
Аль-Абдан
88
Аль-Сумайри
10
Мартинш
9
Аль-Салем
7
Родригес
18
Аль-Сафари
88
Аль-Халаф
88
Аль-Халаф
18
Аль-Сафари
28
Риллер
30
Руис
30
Руис
28
Риллер
59
Цимирот
6
Зидан
6
Зидан
59
Цимирот
27
Мандаш
7
Оникуру
7
Оникуру
27
Мандаш
9
Нвакаеме
19
Маджраши
19
Маджраши
9
Нвакаеме
2
Аль-Уда
39
Аль-Хамсл
39
Аль-Хамсл
2
Аль-Уда
13
Аль-Шанкити
77
Саид
77
Саид
13
Аль-Шанкити
7
Родригес
17
Аль-Маджхад
17
Аль-Маджхад
7
Родригес
88
Аль-Сумайри
77
Аль-Дубаис
77
Аль-Дубаис
88
Аль-Сумайри
99
Аль-Абдан
17
Аль-Ибрахим
17
Аль-Ибрахим
99
Аль-Абдан
Остались в запасе
Аль-Фейха
Халидж
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
77
Халид Аль-Каби
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЦЗ
66
Хуссейн Фрайдж
ЦЗ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
77
Халид Аль-Каби
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
50
Милан Павков
ЦФ
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЦЗ
66
Хуссейн Фрайдж
ЦЗ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Фейха - Халидж
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Информация о матче
Главный судья:
Файсал Сулейман Аль-Балави
Стадион:
Маджмаа Спортс Сити
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