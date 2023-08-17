Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Халидж - Аль-Ахли
Халидж - Аль-Ахли: обзор матча 17 августа 2023
Халидж
17.08.2023, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Аль-Ахли
58'
М. Хамзи
9'
Р. Ибаньес
45+1'
Р. Марез
90+11'
С. Аль-Набит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халидж - Аль-Ахли
90'
+11
ГОЛ! 1:3!
С. Аль-Набит
Пас отдал
А. Сен-Максимен
90'
+7
Замена
Б. Аль-Хурайджи
️️️️
А. Маджраши
90'
+6
Желтая карточка
Х. Аль-Али
Замена
Х. Аль-Абдан
️️️️
Ф. Мартинш
90'
+4
Замена
Х. Аль-Дубаис
️️️️
М. Аль-Хабрани
88'
Замена
А. Аль-Шанкити
️️️️
И. Родригес
88'
82'
Замена
Х. Аль-Али
️️️️
Р. Марез
81'
Замена
А. Аль-Могрен
️️️️
Р. Будебуз
72'
Желтая карточка
М. Аль-Маджхад
70'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
63'
Замена
М. Аль-Маджхад
️️️️
Ф. Аль-Рашиди
62'
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
З. Мубарак Аль-Джоани
ГОЛ! 1:2!
М. Хамзи
58'
Желтая карточка
И. Родригес
53'
Замена
А. Саид
️️️️
Р. Аль-Ибрахим
46'
Замена
М. Хамзи
️️️️
Х. Аль-Сумайри
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Р. Марез
Пас отдал
Ф. Аль-Рашиди
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ибаньес
Пас отдал
Э. Алиоски
Желтая карточка
Ч. Ву-Ен
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
2
Омар Аль-Уда
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
ЛВ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
5
Ченг Ву-Ен
ОП
17
Рияд Аль-Ибрахим
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Халидж
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Аль-Ахли
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
40
Али Аль-Асмари
ОП
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
4-2-1-3
23
Сехич
3
Аль-Хабрани
17
Лопес
5
Ребошу
2
Аль-Уда
88
Аль-Сумайри
5
Ву-Ен
10
Мартинш
9
Аль-Салем
7
Родригес
17
Аль-Ибрахим
4-1-1-3-1
16
Менди
27
Маджраши
37
Хинди
3
Ибаньес
7
Алиоски
30
Аль-Джоани
19
Кессье
26
Марез
10
Будебуз
97
Аль-Рашиди
10
Сен-Максимен
7
Родригес
13
Аль-Шанкити
13
Аль-Шанкити
7
Родригес
17
Аль-Ибрахим
77
Саид
77
Саид
17
Аль-Ибрахим
3
Аль-Хабрани
77
Аль-Дубаис
77
Аль-Дубаис
3
Аль-Хабрани
10
Мартинш
99
Аль-Абдан
99
Аль-Абдан
10
Мартинш
88
Аль-Сумайри
15
Хамзи
15
Хамзи
88
Аль-Сумайри
27
Маджраши
6
Аль-Хурайджи
6
Аль-Хурайджи
27
Маджраши
10
Будебуз
14
Аль-Могрен
14
Аль-Могрен
10
Будебуз
97
Аль-Рашиди
29
Аль-Маджхад
29
Аль-Маджхад
97
Аль-Рашиди
30
Аль-Джоани
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
30
Аль-Джоани
26
Марез
11
Аль-Али
11
Аль-Али
26
Марез
Остались в запасе
Халидж
Аль-Ахли
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Халидж - Аль-Ахли
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Ахли
2 : 1
26.10.2026
Аль-Гарафа
Информация о матче
Главный судья:
Маджид Мохаммед Аль-Шамрани
Стадион:
Принц Сауд бин Джалави
Новости команд
Все
Халидж
Аль-Ахли
Высшая лига: шансы «Аль-Ахли» и «Аль-Таавуна» на победу в матче 13-го тура
10:58
Высшая лига: шансы «Аль-Холуда» и «Халиджа» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:31
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Шамаля» и «Аль-Ахли» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
Сборная Португалии отреагировала на 986-й гол Роналду
21 ноября
1
Высшая лига: шансы «Аль-Холуда» и «Халиджа» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:31
Высшая лига: шансы «Халиджа» и «Аль-Хазма» на победу в матче 12-го тура
28 октября
«Аль-Ахли» – «Аль-Халидж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Аль-Фатех» – «Аль-Халидж»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
17 октября
«Халидж» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
Высшая лига: шансы «Аль-Ахли» и «Аль-Таавуна» на победу в матче 13-го тура
10:58
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Шамаля» и «Аль-Ахли» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
Сборная Португалии отреагировала на 986-й гол Роналду
21 ноября
1
Премьер-лига. 986-й гол в карьере Роналду не спас «Аль-Наср» от поражения в матче с командой Сперцяна (1:3)
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+