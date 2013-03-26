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Петер Халмоши
Статистика
Петер Халмоши - статистика
Завершил карьеру
25 сентября 1979 (47)
#16 | Полузащитник
183 см | 79 кг
Венгрия
Статистика
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Кубок Английской лиги 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Венгрия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Турция
1 : 1
26.03.2013
Венгрия
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Венгрия
2 : 2
22.03.2013
Румыния
90' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Венгрия
1 : 4
11.09.2012
Нидерланды
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Андорра
0 : 5
07.09.2012
Венгрия
Был в запасе
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