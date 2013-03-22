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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Венгрия - Румыния
Венгрия - Румыния: обзор матча 22 марта 2013
Венгрия
22.03.2013, пятница, 23:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
2 : 2
Завершен
Румыния
16'
В. Ванчак
71'
Б. Джуджак (П)
68'
А. Муту (П)
90+2'
А. Кипчиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Румыния
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
А. Кипчиу
Замена
П. Халмоши
️️️️
Б. Джуджак
90'
87'
Желтая карточка
В. Кирикеш
86'
Замена
А. Кипчиу
️️️️
М. Пинтилий
Замена
И. Ковач
️️️️
Т. Хайнал
80'
74'
Желтая карточка
А. Муту
73'
Желтая карточка
Д. Гоян
71'
Замена
Р. Русеску
️️️️
Г. Теодор Грозав
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Джуджак
71'
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Муту
66'
Замена
А. Максим
️️️️
Г. Торже
Замена
Й. Варга
️️️️
И. Сабич
58'
ГОЛ! 1:0!
В. Ванчак
Пас отдал
Т. Хайнал
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
17
Норберт Месарош
ЦЗ
21
Жолт Корчмар
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
16
Адам Пинтер
ОП
9
Владимир Коман
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
9
Адам Салаи
ЦФ
8
Имре Сабич
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
0
Габриэль Тамаш
ЦЗ
22
Штефан Раду
ЦЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
0
Александру Бурчану
ОП
11
Габриэль Торже
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
0
Георге Теодор Грозав
ЦП
10
Адриан Муту
ЦФ
19
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
14
Петер Халмоши
ЛП
15
Мате Паткаи
ЦП
13
Даниэль Беде
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
8
Йожеф Варга
ЦП
20
Иштван Ковач
ЦП
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
0
Гергели Рудольф
ЦФ
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
4
Срджан Лукин
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
10
Кристиан Тэнасе
ЛП
10
Александру Максим
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
9
Раул Русеску
ЦФ
8
Александру Кипчиу
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
4-1-3-2
1
Кирай
0
Ванчак
21
Корчмар
4
Кадар
17
Месарош
16
Пинтер
7
Джуджак
15
Хайнал
9
Коман
8
Сабич
9
Салаи
4-1-3-2
12
Тэтэрушану
0
Тамаш
22
Раду
15
Гоян
21
Кирикеш
0
Бурчану
11
Торже
8
Пинтилий
0
Грозав
19
Станку
10
Муту
7
Джуджак
14
Халмоши
14
Халмоши
7
Джуджак
8
Сабич
8
Варга
8
Варга
8
Сабич
15
Хайнал
20
Ковач
20
Ковач
15
Хайнал
11
Торже
10
Максим
10
Максим
11
Торже
0
Грозав
9
Русеску
9
Русеску
0
Грозав
8
Пинтилий
8
Кипчиу
8
Кипчиу
8
Пинтилий
Остались в запасе
Венгрия
Румыния
22
Адам Богдан
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
15
Мате Паткаи
ЦП
13
Даниэль Беде
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
0
Гергели Рудольф
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
4
Срджан Лукин
ЦЗ
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
10
Кристиан Тэнасе
ЛП
20
Адриан Попа
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Остались в запасе
22
Адам Богдан
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
15
Мате Паткаи
ЦП
13
Даниэль Беде
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
0
Гергели Рудольф
ЦФ
Остались в запасе
4
Срджан Лукин
ЦЗ
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
10
Кристиан Тэнасе
ЛП
20
Адриан Попа
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Статистика матча Венгрия - Румыния
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Пушкаш Арена
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