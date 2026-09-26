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Гиллинхэм
Will Goodwin
Статистика
Will Goodwin - статистика
Гиллинхэм
#9 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 8 тур
Йорк Сити
3 : 0
26.09.2026
Гиллинхэм
1' - 19'
19'
Англия. Вторая лига, 7 тур
Гиллинхэм
3 : 0
19.09.2026
Бристоль Роверс
75' - 90'
Англия. Вторая лига, 5 тур
Рочдейл
1 : 4
05.09.2026
Гиллинхэм
1' - 18'
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2026/2027
Англия. Вторая лига 2025/2026
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Первая лига 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Первая лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиган Атлетик
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Уиган Атлетик
1 : 2
08.02.2025
Фулхэм
71' - 90'
Англия. Кубок, 3 раунд
Мэнсфилд Таун
0 : 2
14.01.2025
Уиган Атлетик
74' - 90'
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