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    Золтан Гера - статистика

    Полузащитник
    Имя Золтан
    Фамилия Гера
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Печ
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 апреля 1979 (43 года)
    Рост 183
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Венгрия 4 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.03.2017 1' -86' Португалия 3:0 Венгрия
    76'
    13.11.2016 1' -84' Венгрия 4:0 Андорра
    34' 73'
    10.10.2016 1' -83' Латвия 0:2 Венгрия
    07.10.2016 1' -90' Венгрия 2:3 Швейцария
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