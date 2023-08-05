Kevin Ortega - статистика
#188 | Полузащитник
|Имя
|Kevin Ortega
|Команда
|Монтеррей
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Kevin Ortega
|Команда
|Монтеррей
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монтеррей
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.08.2023
|1' -68'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|3:0
|Монтеррей (Монтеррей)
|16.08.2023
|Был в запасе
|Монтеррей (Монтеррей)
|0:2
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|05.08.2023
|Был в запасе
|Монтеррей (Монтеррей)
|1:0
|Портленд (Портленд)