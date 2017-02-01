Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Джонатан Питройпа
Статистика
Джонатан Питройпа - статистика
Завершил карьеру
12 апреля 1986 (40), Уагадугу
#11 | Полузащитник
176 см | 71 кг
Буркина-Фасо
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Кубок африканских наций 2017
Кубок Африканских Наций 2015
Кубок Африканских Наций 2013
Кубок Африканских Наций 2012
Франция. Кубок лиги 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Кубок Африканских Наций 2010
Германия. Бундеслига 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Буркина-Фасо
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок африканских наций, 1/2 финала
Буркина-Фасо
1 : 1
01.02.2017
Египет
Был в запасе
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
1 : 1
18.01.2017
Буркина-Фасо
1' - 11'
Кубок африканских наций, 1 тур
Буркина-Фасо
1 : 1
14.01.2017
Камерун
1' - 86'
Главные новости
Червиченко – о критиках Максименко: «Дуракам всегда чешется»
11:39
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
2
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
1
Стало известно, какую зарплату предложили экс-игроку «Интера» в «Рубине»
10:29
В ЦСКА сказали, подпишут ли свободного агента
09:47
1
Ловчев – Карпину: «Что ты такого сделал как тренер?»
09:39
6
Ловчев оценил количество договорных матчей в РПЛ
09:10
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+