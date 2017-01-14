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    Джонатан Питройпа - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Джонатан
    Фамилия Питройпа
    Команда Аль-Джазира
    Состав Основной
    Родной город Уагадугу
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 176
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Буркина-Фасо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.02.2017 Был в запасе Буркина-Фасо 1:1
    (3:4)п    		 Египет
    18.01.2017 1' -11' Габон 1:1 Буркина-Фасо
    14.01.2017 1' -86' Буркина-Фасо 1:1 Камерун
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