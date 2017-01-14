Джонатан Питройпа - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Питройпа
|Команда
|Аль-Джазира
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уагадугу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Питройпа
|Команда
|Аль-Джазира
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уагадугу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буркина-Фасо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.02.2017
|Был в запасе
|Буркина-Фасо
|1:1
(3:4)п
|Египет
|18.01.2017
|1' -11'
|Габон
|1:1
|Буркина-Фасо
|14.01.2017
|1' -86'
|Буркина-Фасо
|1:1
|Камерун