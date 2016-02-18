Статистика по турнирам

Лига Европы 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Трофей Луиджи Берлускони 2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Кубок Берлускони 2011 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Олимпиада 2008 Италия. Серия А 2007/2008