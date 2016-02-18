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Паоло Де Челье
Статистика
Паоло Де Челье - статистика
Завершил карьеру
17 сентября 1986 (40), Аоста
#29 | Защитник
184 см | 75 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Трофей Луиджи Берлускони 2012
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Кубок Берлускони 2011
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Олимпиада 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Марсель
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Марсель
0 : 1
18.02.2016
Атлетик
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Брага
3 : 2
22.10.2015
Марсель
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Марсель
0 : 1
01.10.2015
Слован
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Гронинген
0 : 3
17.09.2015
Марсель
66' - 90'
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