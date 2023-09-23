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    Биро - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Гилерме
    Фамилия Мафра
    Команда Коринтианс
    Состав Основной
    Родной город Кампинас
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 апреля 2004 (20 лет)
    Рост 171
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.06.2024 Был в запасе Интернасьонал 1:0 Коринтианс Бразилия. Серия А, 10 тур
    16.06.2024 Был в запасе Коринтианс 2:2 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 9 тур
    12.06.2024 Был в запасе Атлетико Гойяненсе 2:2 Коринтианс Бразилия. Серия А, 8 тур
    29.05.2024 Был в запасе Коринтианс 3:0 Расинг М Копа Судамерикана, 6 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коринтианс 10 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2023 1' -68' Коритиба (Коритиба) 0:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    29.11.2023 Был в запасе Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 2:4 Коринтианс (Сан-Паулу)
    10.11.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    08.10.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    01.10.2023 69' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    23.09.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    19.09.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 4:4 Гремио (Порту-Алегри)
    15.09.2023 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 2:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    03.09.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 0:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    27.08.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Гойас (Гояния)
    20.08.2023 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    54'
    13.08.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 3:1 Коритиба (Коритиба)
    06.08.2023 1' -63' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    30.07.2023 78' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 3:1 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    23.07.2023 63' -90' Баия (Салвадор) 0:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    09.07.2023 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    02.07.2023 1' -59' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    24.06.2023 1' -81' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    22.06.2023 1' -68' Сантос (Сан-Паулу) 0:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    45'
    11.06.2023 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Куяба (Куяба)
    09.05.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Форталеза (Форталеза)
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