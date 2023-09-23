Биро - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Гилерме
|Фамилия
|Мафра
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кампинас
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 апреля 2004 (20 лет)
|Рост
|171
|Имя
|Гилерме
|Фамилия
|Мафра
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кампинас
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 апреля 2004 (20 лет)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|Был в запасе
|Интернасьонал
|1:0
|Коринтианс
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|16.06.2024
|Был в запасе
|Коринтианс
|2:2
|Сан-Паулу
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|12.06.2024
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе
|2:2
|Коринтианс
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|29.05.2024
|Был в запасе
|Коринтианс
|3:0
|Расинг М
|Копа Судамерикана, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|10
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2023
|1' -68'
|Коритиба (Коритиба)
|0:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|29.11.2023
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|2:4
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|10.11.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|01.10.2023
|69' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|19.09.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|4:4
|Гремио (Порту-Алегри)
|15.09.2023
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|2:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|20.08.2023
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|54'
|13.08.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:1
|Коритиба (Коритиба)
|06.08.2023
|1' -63'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|30.07.2023
|78' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:1
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|23.07.2023
|63' -90'
|Баия (Салвадор)
|0:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.07.2023
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|02.07.2023
|1' -59'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|24.06.2023
|1' -81'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|22.06.2023
|1' -68'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|45'
|11.06.2023
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|09.05.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Форталеза (Форталеза)