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Fabricio Díaz
Главные новости
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Испания вышла в плей-офф Евро-2024, победив действующего чемпиона Италию! Смотрите обзор топ-матча на RUTUBE
21:28
«Локомотив» объявил об уходе вратаря
21:21
Конте раздражен ситуацией с Хвичей
1
20:54
Евро-2024. Австрия обыграла Польшу – 3:1
6
20:35
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Экс-тренер «Спартака» возглавил «Торино»
1
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Все новости
21:09
Футболист «Дружбы» арестован за шантаж подростка его интимным видео
21:03
Стали известны стартовые составы на матч Нидерланды – Франция: 21 июня
20:59
Видео
Обзор матча Польша – Австрия голы и лучшие моменты (Видео)
20:20
Защитник «Краснодара» прилетел в Петербург для подписания контракта с «Зенитом»
4
20:08
Сборную Испании могут оштрафовать из-за 16-летнего Ямаля
4
19:50
Яремчук побил рекорд Шевченко и Ярмоленко в сборной Украины
19:40
Новый клуб Моуринью нацелился на Кассьерру из «Зенита»
1
19:30
Валуев жестко отреагировал на баннер «Верните нам выборы» на матче Украина – Словакия
6
19:19
«Торпедо» арендовало вингера «Спартака»
19:07
Ребров прокомментировал победу сборной Украины над Словакией
2
18:56
Подробности переговоров между «Зенитом» и Тикнизяном
6
18:46
Линекер одним словом описал игру сборной Англии на Евро-2024
1
18:36
Фото
Назван лучший игрок матча Словакия – Украина
2
18:27
«Ференцварош» озвучил «Динамо» и «Локомотиву» цену на Маркиньоса
18:25
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18:20
Стали известны стартовые составы на матч Польша – Австрия: 21 июня
18:18
Фото
Флаг Украины с надписью «Верните нам выборы» вывесили на матче со Словакией
11
18:06
Месси ответил, станет ли Кубок Америки-2024 последним в его карьере
17:55
Евро-2024. Украина одержала волевую победу над Словакией – 2:1
16
17:47
Видео
Обзор матча Словакия – Украина голы и лучшие моменты (Видео)
17:43
Иванов: «Как показывает Евро, не все ненавидят Россию, кроме руководства УЕФА»
2
17:34
«Ростов» купит уругвайского опорника, который зимой отказал клубу из-за соседства города с Украиной
17:25
«Аль-Хиляль» готов утроить зарплату игрока «Милана»
17:25
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🤔 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
17:17
Сборная Украины обновила собственный антирекорд Евро
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17:09
Сычев назвал российских футболистов, готовых к отъезду в Европу
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16:58
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Станкович познакомился с футболистами «Спартака»
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Два игрока «Зенита» перешли в «Оренбург»
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Fabricio Díaz
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Fabricio Díaz - статистика
#6 | Полузащитник
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Fabricio Díaz
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