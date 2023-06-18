Cameron Cilley - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Cameron Cilley
|Команда
|Сан-Хосе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Cameron Cilley
|Команда
|Сан-Хосе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сан-Хосе
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.09.2023
|90' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|0:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|13.07.2023
|90' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|09.07.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|25.06.2023
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:2
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|22.06.2023
|Был в запасе
|Динамо Хьюстон (Хьюстон)
|4:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|18.06.2023
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|0:0
|Портленд (Портленд)