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МЛС 2026
Команды
Коламбус
Амар Сейдич
Статистика
€ 300 тыс
Амар Сейдич - статистика
Коламбус
29 ноября 1996 (29), Берлин
#14 | Полузащитник
179 см
США | Босния и Герцеговина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
0 : 1
13.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Коламбус
3 : 0
06.09.2026
Колорадо
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коламбус
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
0 : 1
13.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Коламбус
3 : 0
06.09.2026
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
1 : 3
30.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Коламбус
1 : 2
20.08.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Коламбус
2 : 1
26.07.2026
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Коламбус
1 : 2
23.07.2026
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 0
25.05.2026
Атланта Юнайтед
82' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
1 : 1
17.05.2026
Коламбус
80' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
14.05.2026
Коламбус
85' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 0
10.05.2026
Коламбус
79' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Коламбус
2 : 3
03.05.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Коламбус
2 : 0
26.04.2026
Филадельфия Юнион
81' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Коламбус
2 : 1
23.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
19.04.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Коламбус
1 : 1
13.04.2026
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
05.04.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Торонто
2 : 1
21.03.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
0 : 1
15.03.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Коламбус
0 : 0
08.03.2026
Чикаго Файр
1' - 73'
США. МЛС, 2 тур
Канзаc Сити
2 : 2
01.03.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Портленд
3 : 2
22.02.2026
Коламбус
25' - 90'
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