Патрик Язбек - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Язбек
|Команда
|Викинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 апреля 2002 (21 год)
|Рост
|178
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Язбек
|Команда
|Викинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 апреля 2002 (21 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Викинг
|23
|1
|4
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|1' -46'
|Викинг (Ставангер)
|1:6
|Русенборг (Тронхейм)
|26.11.2023
|1' -61'
|Олесунн (Олесунн)
|0:3
|Викинг (Ставангер)
|12.11.2023
|46' -90'
|Викинг (Ставангер)
|2:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|04.11.2023
|Был в запасе
|ХамКам (Хамар)
|3:0
|Викинг (Ставангер)
|29.10.2023
|1' -46'
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:0
|Викинг (Ставангер)
|22.10.2023
|1' -77'
|Викинг (Ставангер)
|3:4
|Тромсе (Тромсе)
|64'
|01.10.2023
|1' -71'
|Мольде (Мольде)
|4:0
|Викинг (Ставангер)
|51'
|24.09.2023
|60' -90'
|Викинг (Ставангер)
|4:3
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|16.09.2023
|62' -90'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|0:2
|Викинг (Ставангер)
|02.09.2023
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:1
|Волеренга (Осло)
|20.08.2023
|1' -63'
|Викинг (Ставангер)
|1:0
|Стабек (Берум)
|25'
|06.08.2023
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|3:2
|Буде-Глимт (Буде)
|90'
|30.07.2023
|1' -90'
|Бранн (Берген)
|0:2
|Викинг (Ставангер)
|29'
|24.07.2023
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|3:1
|Олесунн (Олесунн)
|16.07.2023
|1' -87'
|Стабек (Берум)
|0:1
|Викинг (Ставангер)
|08.07.2023
|46' -90'
|Викинг (Ставангер)
|2:0
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|01.07.2023
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:2
|Викинг (Ставангер)
|17'
|24.06.2023
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|3:1
|Бранн (Берген)
|69' 49'
|11.06.2023
|57' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:3
|Викинг (Ставангер)
|04.06.2023
|Был в запасе
|Викинг (Ставангер)
|3:4
|Мольде (Мольде)
|29.05.2023
|74' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|5:1
|Викинг (Ставангер)
|78'
|16.05.2023
|1' -46'
|Викинг (Ставангер)
|3:2
|Одд (Шиен)
|13.05.2023
|1' -58'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:2
|Викинг (Ставангер)
|07.05.2023
|1' -77'
|Викинг (Ставангер)
|1:1
|Стремсгодсет (Драммен)
|30.04.2023
|1' -76'
|Викинг (Ставангер)
|7:3
|ХамКам (Хамар)
|68'