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    Патрик Язбек - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Патрик
    Фамилия Язбек
    Команда Викинг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 апреля 2002 (21 год)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Викинг 23 1 4 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2023 1' -46' Викинг (Ставангер) 1:6 Русенборг (Тронхейм)
    26.11.2023 1' -61' Олесунн (Олесунн) 0:3 Викинг (Ставангер)
    12.11.2023 46' -90' Викинг (Ставангер) 2:1 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    04.11.2023 Был в запасе ХамКам (Хамар) 3:0 Викинг (Ставангер)
    29.10.2023 1' -46' Стремсгодсет (Драммен) 1:0 Викинг (Ставангер)
    22.10.2023 1' -77' Викинг (Ставангер) 3:4 Тромсе (Тромсе)
    64'
    01.10.2023 1' -71' Мольде (Мольде) 4:0 Викинг (Ставангер)
    51'
    24.09.2023 60' -90' Викинг (Ставангер) 4:3 Сандефьорд (Сандефьорд)
    16.09.2023 62' -90' Хаугесунд (Хаугесунд) 0:2 Викинг (Ставангер)
    02.09.2023 1' -90' Викинг (Ставангер) 1:1 Волеренга (Осло)
    20.08.2023 1' -63' Викинг (Ставангер) 1:0 Стабек (Берум)
    25'
    06.08.2023 1' -90' Викинг (Ставангер) 3:2 Буде-Глимт (Буде)
    90'
    30.07.2023 1' -90' Бранн (Берген) 0:2 Викинг (Ставангер)
    29'
    24.07.2023 1' -90' Викинг (Ставангер) 3:1 Олесунн (Олесунн)
    16.07.2023 1' -87' Стабек (Берум) 0:1 Викинг (Ставангер)
    08.07.2023 46' -90' Викинг (Ставангер) 2:0 Хаугесунд (Хаугесунд)
    01.07.2023 1' -90' Волеренга (Осло) 1:2 Викинг (Ставангер)
    17'
    24.06.2023 1' -90' Викинг (Ставангер) 3:1 Бранн (Берген)
    69' 49'
    11.06.2023 57' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:3 Викинг (Ставангер)
    04.06.2023 Был в запасе Викинг (Ставангер) 3:4 Мольде (Мольде)
    29.05.2023 74' -90' Буде-Глимт (Буде) 5:1 Викинг (Ставангер)
    78'
    16.05.2023 1' -46' Викинг (Ставангер) 3:2 Одд (Шиен)
    13.05.2023 1' -58' Сандефьорд (Сандефьорд) 1:2 Викинг (Ставангер)
    07.05.2023 1' -77' Викинг (Ставангер) 1:1 Стремсгодсет (Драммен)
    30.04.2023 1' -76' Викинг (Ставангер) 7:3 ХамКам (Хамар)
    68'
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