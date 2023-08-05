Игор Энрике - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Энрике
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Энрике
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист 1925
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.09.2023
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:0
|Колос (Ковалевка)
|15.09.2023
|78' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Заря (Луганск)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|26.08.2023
|66' -90'
|ЛНЗ (Черкасы)
|0:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|05.08.2023
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|1:0
|Металлист 1925 (Харьков)