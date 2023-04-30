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    Стив Траоре - статистика

    #98 | Нападающий
    Имя Стив
    Фамилия Траоре
    Команда Локомотив
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 февраля 1998 (26 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    21.04.2024 81' - 90' Локомотив 0:2 Ботев Болгария. Первая лига, 30 тур
    15.04.2024 61' - 90' ЦСКА 1948 2:1 Локомотив Болгария. Первая лига, 29 тур
    09.04.2024 Был в запасе Локомотив 1:0 Берое Болгария. Первая лига, 28 тур
    04.04.2024 71' - 90' Черно Море 3:0 Локомотив Болгария. Первая лига, 27 тур
    30.03.2024 65' - 90' Локомотив 0:1 ЦСКА Болгария. Первая лига, 26 тур
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