Стив Траоре - статистика
#98 | Нападающий
|Имя
|Стив
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 февраля 1998 (26 лет)
|Имя
|Стив
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 февраля 1998 (26 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.04.2024
|81' - 90'
|Локомотив
|0:2
|Ботев
|Болгария. Первая лига, 30 тур
|15.04.2024
|61' - 90'
|ЦСКА 1948
|2:1
|Локомотив
|Болгария. Первая лига, 29 тур
|09.04.2024
|Был в запасе
|Локомотив
|1:0
|Берое
|Болгария. Первая лига, 28 тур
|04.04.2024
|71' - 90'
|Черно Море
|3:0
|Локомотив
|Болгария. Первая лига, 27 тур
|30.03.2024
|65' - 90'
|Локомотив
|0:1
|ЦСКА
|Болгария. Первая лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.06.2023
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|26.05.2023
|78' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|7:3
|Белшина (Бобруйск)
|21.05.2023
|82' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|07.05.2023
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|30.04.2023
|1' -53'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Минск (Минск)
|23.04.2023
|88' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:4
|Шахтер (Солигорск)
|15.04.2023
|73' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Гомель (Гомель)