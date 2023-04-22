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    Kazenga LuaLua - статистика

    #49 | Полузащитник
    Имя Kazenga LuaLua
    Команда Чарльтон
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.04.2024 46' - 65' Уикомб Уондерерс 1:0 Чарльтон Англия. Первая лига, 46 тур
    20.04.2024 Был в запасе Чарльтон 1:1 Шрусбери Таун Англия. Первая лига, 45 тур
    13.04.2024 79' - 90' Кембридж Юнайтед 1:1 Чарльтон Англия. Первая лига, 44 тур
    09.04.2024 68' - 90' Чарльтон 2:2 Уиган Атлетик Англия. Первая лига, 40 тур
    06.04.2024 Был в запасе Чарльтон 2:1 Барнсли Англия. Первая лига, 43 тур
    01.04.2024 Был в запасе Чарльтон 0:0 Стивенидж Англия. Первая лига, 42 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левадиакос 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2023 1' -63' Левадиакос (Левадия) 3:3 ПАС (Яннина)
    06.05.2023 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 1:1 Левадиакос (Левадия)
    29.04.2023 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 2:2 Левадиакос (Левадия)
    22.04.2023 78' -90' Левадиакос (Левадия) 2:2 Ионикос (Никея)
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