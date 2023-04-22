Kazenga LuaLua - статистика
#49 | Полузащитник
|Имя
|Kazenga LuaLua
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Kazenga LuaLua
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|46' - 65'
|Уикомб Уондерерс
|1:0
|Чарльтон
|Англия. Первая лига, 46 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Чарльтон
|1:1
|Шрусбери Таун
|Англия. Первая лига, 45 тур
|13.04.2024
|79' - 90'
|Кембридж Юнайтед
|1:1
|Чарльтон
|Англия. Первая лига, 44 тур
|09.04.2024
|68' - 90'
|Чарльтон
|2:2
|Уиган Атлетик
|Англия. Первая лига, 40 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Чарльтон
|2:1
|Барнсли
|Англия. Первая лига, 43 тур
|01.04.2024
|Был в запасе
|Чарльтон
|0:0
|Стивенидж
|Англия. Первая лига, 42 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левадиакос
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2023
|1' -63'
|Левадиакос (Левадия)
|3:3
|ПАС (Яннина)
|06.05.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|Левадиакос (Левадия)
|29.04.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|2:2
|Левадиакос (Левадия)
|22.04.2023
|78' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|2:2
|Ионикос (Никея)