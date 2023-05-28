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Nikola Dišić
Статистика
Nikola Dišić - статистика
#45 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Казахстан. Премьер-лига 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайсар
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кайсар
0 : 1
28.05.2023
Актобе
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кайрат
0 : 3
21.05.2023
Кайсар
64' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Кайсар
1 : 0
14.05.2023
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
4 : 0
06.05.2023
Кайсар
55' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайсар
1 : 2
23.04.2023
Астана
58' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Жетысу
0 : 2
15.04.2023
Кайсар
1' - 65'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кайсар
2 : 1
08.04.2023
Шахтер Караганда
60' - 90'
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