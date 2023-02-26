Матиас Пеллегрини - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Пеллегрини
|Команда
|Нью-Йорк Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Магдалена
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 марта 2000 (23 года)
|Рост
|176
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Пеллегрини
|Команда
|Нью-Йорк Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Магдалена
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 марта 2000 (23 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|1' - 64'
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|Атланта Юнайтед
|США. МЛС, 10 тур
|55'
|02.04.2023
|1' - 65'
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1
|Нью-Йорк Сити
|США. МЛС, 8 тур
|26.03.2023
|1' - 85'
|Хьюстон
|1:0
|Нью-Йорк Сити
|США. МЛС, 7 тур
|19.03.2023
|1' - 90'
|Нью-Йорк Сити
|3:2
|Ди Си Юнайтед
|США. МЛС, 5 тур
|73'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Йорк Сити
|7
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -64'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|1:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|55'
|02.04.2023
|1' -65'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|1:1
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|26.03.2023
|1' -85'
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|19.03.2023
|1' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|3:2
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|73'
|12.03.2023
|1' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|1:0
|Интер (Майами)
|70'
|05.03.2023
|1' -73'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|1:1
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|44'
|26.02.2023
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)