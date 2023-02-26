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    Матиас Пеллегрини - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Матиас
    Фамилия Пеллегрини
    Команда Нью-Йорк Сити
    Состав Основной
    Родной город Магдалена
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 марта 2000 (23 года)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 64' Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед США. МЛС, 10 тур
    55'
    02.04.2023 1' - 65' Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Сити США. МЛС, 8 тур
    26.03.2023 1' - 85' Хьюстон 1:0 Нью-Йорк Сити США. МЛС, 7 тур
    19.03.2023 1' - 90' Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед США. МЛС, 5 тур
    73'
    Статистика по турнирам
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