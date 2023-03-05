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    Джаред Страуд - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Джаред
    Фамилия Страуд
    Команда Сент-Луис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 июля 1996 (26 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 Был в запасе Сиэтл 3:0 Сент-Луис США. МЛС, 10 тур
    02.04.2023 1' - 60' Сент-Луис 0:1 Миннесота Юнайтед США. МЛС, 9 тур
    28'
    26.03.2023 1' - 60' Реал Солт-Лейк 0:4 Сент-Луис США. МЛС, 7 тур
    19.03.2023 1' - 65' Сент-Луис 3:0 Сан-Хосе США. МЛС, 6 тур
    Статистика по турнирам
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